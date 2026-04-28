Житель Еврейской АО подозревается в ложном доносе на своих собутыльников

Житель ЕАО подозревается в заведомо ложном доносе Житель Еврейской АО подозревается в ложном доносе на своих собутыльников

Москва28 апр Вести.Полицейские Ленинского района возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе в отношении местного жителя, который обвинил своих собутыльников в краже денег, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

В дежурную часть МО МВД России "Ленинский" обратился житель села Преображеновка с заявлением о краже 15 тысяч рублей, в которой он подозревает своих знакомых. Однако в ходе проверки полицейскими факты не подтвердились отметили в пресс-службе

В ходе расследования выяснилось, что мужчина распивал алкоголь со своими друзьями. В ходе общения они поссорились и подрались. Мужчина ушел домой, забыв куртку. Позже он решил отомстить своим обидчикам и обратился в полицию с заявлением о краже денег, якобы бывших в куртке.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.