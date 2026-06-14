Под Тверью пьяные мужчины хотели вернуть долг с приятеля, но перепутали дом Из-за желания вернуть долг в 1 тысячу рублей трем жителям Твери грозит 6 лет

Москва14 июн Вести.Три приятеля из Торжокского района пытались вернуть долг в 1000 рублей, но перепутали адрес. Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает УМВД по Тверской области.

В ведомстве рассказали, что мужчины 30, 33 и 34 лет, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, решили напомнить одному из знакомых о его долге в тысячу рублей и отправились к нему домой.

Они выломали доски в заборе и проникли на территорию. Дверь в дом оказалась незапертой. Войдя внутрь помещения, злоумышленники похитили ящик с инструментами.

Как выяснилось позже, мужчины допустили ошибку – они перепутали дома и похитили инструменты у совершенно незнакомой женщины говорится в публикации тверской полиции в MAX

Потерпевшая обратилась к правоохранителям. Ущерб она оценила в 20 тысяч рублей.

Похищенное было обнаружено и изъято в гараже у подозреваемых, приятели задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело статье "Кража". Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы, пояснили в областном управлении МВД.