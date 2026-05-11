Житель Красноярска и жена его друга пойдут под суд за кражу денег у знакомого

Двое красноярцев предстанут перед судом за кражу денег у приятеля Житель Красноярска и жена его друга пойдут под суд за кражу денег у знакомого

Москва11 мая Вести.Житель Красноярска и супруга его друга предстанут перед судом за кражу денежных средств с банковского счета приятеля, сообщила пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю в мессенджере МАХ.

В новогодние праздники потерпевший 1987 года рождения пришел в гости к своим знакомым. Там они распили спиртные напитки и решили пойти в другие гости. Потерпевший же вышел с ними из дома и направился домой, однако по дороге упал и обронил телефон. Один из его товарищей подобрал гаджет, однако не вернул мужчине, а оставил себе.

Позже, находясь у приятелей и продолжая употреблять горячительное, мужчина подобрал пароль к похищенному телефону. Он сообщил об этом супруге своего друга, та предложила проверить баланс банковской карты, привязанной к устройству. Обнаружив на счете почти 96 тысяч рублей, обвиняемые перевели с него более 60 тысяч и потратили на личные нужды написали в ведомстве

Утром потерпевший обнаружил пропажу денег со счета и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ранее судимому обвиняемому 1984 года рождения избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, его ранее судимой сообщнице 1991 года рождения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.