Москва6 мая Вести.Четырнадцатилетняя жительница города Оха подозревается в краже крупной суммы с банковского счета своего знакомого, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

По данным следствия, в марте текущего года школьница взяла телефон своего знакомого, после чего зашла в личный кабинет банковского приложения и путем проведенных манипуляций похитила с банковского счета мужчины более 220 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами несовершеннолетняя распорядилась по своему усмотрению