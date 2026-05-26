Трое подростков с Сахалина подозреваются в угоне автомобиля

Москва26 мая Вести.Двое семнадцатилетних и один шестнадцатилетний житель города Невельска подозреваются в угоне автомобиля, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Следствие считает, что подростки сговорились угнать машину в марте текущего года.

Один из подростков открыл водительскую дверь, сел за руль и, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, завел двигатель. В это время остальные участники группы выполняли свои преступные роли, отвлекая внимание потерпевшего отметили в пресс-службе

Молодой человек за рулем угнанной машины проехал до села Калинино Холмского района и там оставил автомобиль.

Ведется следствие.