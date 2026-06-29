Троих несовершеннолетних задержали в Волгограде по подозрению в угоне автомобиля

В Волгограде задержали троих подростков, подозреваемых в угоне машины Троих несовершеннолетних задержали в Волгограде по подозрению в угоне автомобиля

Москва29 июн Вести.В Краснооктябрьском районе Волгограда задержаны три молодых человека, которых подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все трое были установлены и задержаны после того, как в полицию обратился местный житель. У него был похищен автомобиль "ВАЗ-2106".

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали троих подозреваемых – молодых людей 16 и 17 лет написано в канале ведомства в MAX

Уточняется, что группа несовершеннолетних вскрыла авто, соединила провода зажигания и поехала кататься. После того, как машина заглохла, подростки оставили ее.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Максимальным сроком по ней являются 5 лет лишения свободы.