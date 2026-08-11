В Вологодской области полиция остановила подростка-лихача выстрелом в колеса Полиция Вологодской области применила оружие для остановки подростка-лихача

Москва11 авг Вести.В Вологодской области 17-летний подросток, управлявший автомобилем без водительских прав, был задержан. Для этого полиции пришлось использовать оружие, сообщает Госавтоинспекция России.

Инцидент произошел на трассе А-119. Погоня началась после того, как несовершеннолетний лихач проигнорировал требования полиции остановиться, и попытался скрыться.

После предупредительных выстрелов и прицельных по колесам автомобиль удалось остановить написано в сообщении ГАИ

Во время погони водитель делал опасные маневры, которые создавали опасность для других участников дорожного движения. Никто не пострадал.

На юного нарушителя правил дорожного движения составили несколько протоколов. Свой поступок он аргументировал испугом перед ответственностью.