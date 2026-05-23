Москва23 маяВести.Сотрудники ДПС во Владивостоке выявили несовершеннолетнего нарушителя, катавшегося на скутере, на него составлен административный протоко, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.
В районе улицы Невельского инспекторы ДПС заметили скутер Yamaha Jog ZR, водитель которого выполнял опасные маневры на дороге общего пользования. Водитель проигнорировал сигнал стражей порядка остановить транспортное средство. Полицейские организовали преследование. Нарушитель попытались скрыться, нарушая ПДД. Его задержали. Установлено, что за рулем находился местный житель 2010 года рождения, который не имеет права управлять скутером.
В отношении законного представителя подростка составлен административный протоколотмечается в сообщении
В отделе полиции с несовершеннолетним правонарушителем и его матерью провели профилактическую беседу. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения.