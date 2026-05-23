Во Владивостоке инспекторы пресекли опасную езду подростка на скутере по городу

Москва23 мая Вести.Сотрудники ДПС во Владивостоке выявили несовершеннолетнего нарушителя, катавшегося на скутере, на него составлен административный протоко, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

В районе улицы Невельского инспекторы ДПС заметили скутер Yamaha Jog ZR, водитель которого выполнял опасные маневры на дороге общего пользования. Водитель проигнорировал сигнал стражей порядка остановить транспортное средство. Полицейские организовали преследование. Нарушитель попытались скрыться, нарушая ПДД. Его задержали. Установлено, что за рулем находился местный житель 2010 года рождения, который не имеет права управлять скутером.

В отношении законного представителя подростка составлен административный протокол отмечается в сообщении

В отделе полиции с несовершеннолетним правонарушителем и его матерью провели профилактическую беседу. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения.