В Карелии во время погони сотрудники ДПС ранили подростка В Карелии подросток, пытавшийся скрыться от погони, ранен сотрудником ДПС

Москва1 июл Вести.В карельской Костомукше 30 июня, патруль ДПС попросил остановиться автомобиль, за рулем которого был молодой человек. Просьбу сотрудников полиции водитель не выполнил и началось преследование, в ходе которого полицейские выстрелили по машине. Об этом сообщает карельский новостной сайт "Фактор".

В результате огнестрельное ранение головы получил подросток, управлявший автомобилем говорится в сообщении

Подростка госпитализировали в Костомукшскую больницу, готовится его транспортировка в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводск.