Москва1 июлВести.В карельской Костомукше 30 июня, патруль ДПС попросил остановиться автомобиль, за рулем которого был молодой человек. Просьбу сотрудников полиции водитель не выполнил и началось преследование, в ходе которого полицейские выстрелили по машине. Об этом сообщает карельский новостной сайт "Фактор".
В результате огнестрельное ранение головы получил подросток, управлявший автомобилемговорится в сообщении
Подростка госпитализировали в Костомукшскую больницу, готовится его транспортировка в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводск.