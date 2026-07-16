В Казани пытавшийся скрыться от ГИБДД подросток сбил на питбайке полицейского

В Казани подросток, пытавшийся скрыться от ГИБДД, сбил на питбайке полицейского В Казани пытавшийся скрыться от ГИБДД подросток сбил на питбайке полицейского

Москва16 июл Вести.В Казани 16-летний подросток, пытавшийся скрыться от ГИБДД, сбил на питбайке одного из полицейский — в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Татарстан.

По версии следствия, утром 14 июля управлявший питбайком подозреваемый нарушил правила дорожного движения, выехав на автодорогу общего пользования. Тогда нарушителя попытались остановить сотрудники ГИБДД.

Их законным требованиям подросток не подчинился и попытался скрыться, совершив при этом наезд на одного из полицейских. После этого нарушитель был задержан. Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Устанавливаются все обстоятельства.