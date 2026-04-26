В Анапе задержали водителя кабриолета за стрельбу на улице

На Кубани возбуждено дело по факту стрельбы на улице В Анапе задержали водителя кабриолета за стрельбу на улице

Москва26 апр Вести.На Кубани задержан 18-летний житель Новороссийска, который катался на арендованной дорогой иномарке без крыши и стрелял из пистолета. Подробности происшествия сообщил ГУ МВД России по Краснодарскому краю в MAX.

По материалам правоохранительных органов, юноша снял с кабриолета номера и катался с друзьями по городу-курорту, грубо нарушая ПДД.

Адреналина в крови не хватало, и на одной из улиц он несколько раз выстрелил из охолощенного пистолета патронами светозвукового действия сообщается в публикации

Очевидцы позвонили в полицию. Молодого человека задержали, когда он уже доехал до Анапы.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, юноше может грозить до семи лет лишения свободы. Также его обяжут выплатить штраф за нарушение ПДД либо лишат водительских прав.