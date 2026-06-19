Красноярца будут судить за угрозу оружием несовершеннолетним В Красноярске завершено расследование об угрозах оружием несовершеннолетним

Москва19 июн Вести.В Красноярске завершилось расследование уголовного дела 48-летнего мужчины, который под действие наркотиков угрожал пистолетом несовершеннолетним. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером, 15 апреля 2026 года, мужчина в состоянии наркотического опьянения стрелял на улице из пистолета, потом подошел к автомобилю, в котором находились женщина с семилетней дочкой. Мужчина направил пистолет на ребенка и пригрозил убить ее. Мама с девочкой успели уехать, после чего мужчина выстрелил в воздух.

Затем около спортивной школы он заметил подростков и пошел к ним, держа в руке пистолет. Подростки разбежались, а две девочки забежали в здание школы. Мужчина последовал за ними. Внутри он снова направил пистолет на одну из девочек и угрожал ей убийством. В этот момент отец девочки и тренер остановили его.

Суд по просьбе следствия отправил мужчину под стражу.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия) говорится в сообщении

Дело передано в прокуратуру. Там примут решение об обвинительном заключении, чтобы потом направить дело в суд.