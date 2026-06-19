Москва19 июнВести.В Красноярске завершилось расследование уголовного дела 48-летнего мужчины, который под действие наркотиков угрожал пистолетом несовершеннолетним. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Вечером, 15 апреля 2026 года, мужчина в состоянии наркотического опьянения стрелял на улице из пистолета, потом подошел к автомобилю, в котором находились женщина с семилетней дочкой. Мужчина направил пистолет на ребенка и пригрозил убить ее. Мама с девочкой успели уехать, после чего мужчина выстрелил в воздух.
Затем около спортивной школы он заметил подростков и пошел к ним, держа в руке пистолет. Подростки разбежались, а две девочки забежали в здание школы. Мужчина последовал за ними. Внутри он снова направил пистолет на одну из девочек и угрожал ей убийством. В этот момент отец девочки и тренер остановили его.
Суд по просьбе следствия отправил мужчину под стражу.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия)говорится в сообщении
Дело передано в прокуратуру. Там примут решение об обвинительном заключении, чтобы потом направить дело в суд.