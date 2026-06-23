Москва23 июн Вести.Проверка по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудников полиции проводится в Канском округе, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июня в деревне Зеленая Дубрава. На вызов к частному дому на улице Березовой приехали оперуполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних.

Во время общения с заявителями из дома выбежал 25-летний местный житель, в руках которого находилась заведенная бензопила. Размахивая инструментом и двигаясь в сторону сотрудников полиции, мужчина высказал в их адрес угрозы применения насилия. Ввиду сложившейся обстановки оперуполномоченный произвел два предупредительных выстрела вверх из табельного оружия, на которые мужчина не реагировал отметили в пресс-службе

Злоумышленника остановили сотрудник полиции и местный житель.

Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято надлежащее процессуальное решение.