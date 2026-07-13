Жительница Камчатки обвиняется в применении насилия и оскорблении полицейских Нетрезвая камчадалка обругала и ударила сотрудников полиции

Москва13 июл Вести.Жительница Камчатского края обвиняется в применении насилия и оскорблении представителей власти, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 10 июня 2026 года на 87 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково, рядом со стационарным постом ДПС. Сотрудники полиции остановили иномарку для проверки документов.

В этот момент находившаяся в салоне в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая, будучи недовольной законными действиями представителей власти, из внезапно возникшей личной неприязни, с целью воспрепятствования их служебной деятельности, в присутствии посторонних лиц применила к сотрудникам полиции физическое насилие, а также оскорбила их грубой нецензурной бранью. Противоправные действия обвиняемой были незамедлительно пресечены отметили в пресс-службе

Ведется следствие.