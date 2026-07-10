На ударившую полицейского жительницу Сахалина заведено уголовное дело СК завел дело по факту применения насилия против полицейского на Сахалине

Москва10 июл Вести.В отношении 46-летней жительницы города Томари Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщается в MAX-канале Следственного комитета по региону.

Проводится следствие по делу отмечается в сообщении

Установлено, что 23 июня 2026 года полицейский в одной из квартир дома на улице Сахалинской в Томари проводил опрос заявителя в рамках материала проверки. В это время в помещение вошла нетрезвая фигурантка уголовного дела. Недовольная действиями стража порядка она толкнула полицейского в плечо и попыталась ударить его по лицу и пнуть в живот, а потом начала угрожать.