Жительница Сахалина не выполнила требования полицейских и укусила одного из них Жительница Сахалина обвиняется в применении насилия против полицейского

Москва19 июн Вести.В городе Корсакове Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы за применение насилия в отношении представителя власти, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Установлено, что 11 июня 2026 года вечером трое полицейских прибыли в подъезд одного из домов на улице Окружная в Корсакове. В этот период там находилась нетрезвая женщина. Стражи порядка потребовали от нее не нарушать общественный порядок и проследовать в отдел для составления административном протокола.

Фигурантка уголовного дела отказалась выполнять требования представителей власти, схватила полицейского за руку и форму и укусила ее в область груди отмечается в сообщении

Проводится следствие.