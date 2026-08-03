Житель Сахалина при задержании ударил и укусил полицейского СК: жителя Сахалина привлекли к ответственности за избиение и укус полицейского

Москва3 авг Вести.В городе Корсаков возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя за применение насилия против полицейского, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Сахалинской области.

Проводится следствие отмечается в сообщении

Установлено, что в ночь на 29 июля 2026 года полицейский прибыл для пресечения нарушения общественного порядка в один из многоквартирных домов на улице Первомайской. В подъезде полицейский потребовал от нарушителя проследовать в отдел для установления обстоятельств. Однако нетрезвый злоумышленник на законные требования полицейского ответил категорическим отказом, кроме того, ударил стража порядка и укусил его за руку.