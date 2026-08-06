До десяти лет колонии грозит амурчанке, укусившей полицейского за палец

В Благовещенске будут судить амурчанку, укусившую полицейского До десяти лет колонии грозит амурчанке, укусившей полицейского за палец

Москва6 авг Вести.Двадцатиоднолетняя жительница Амурской области предстанет перед судом в Благовещенске по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере МАХ.

В июле 2026 года сотрудник патрульно-постовой службы по вызову дежурного прибыл на место на маршруте патрулирования, где двое жителей областного центра распивали спиртное и нарушали общественный порядок. Полицейский попросил граждан проследовать в отдел, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

В ответ на законные требования обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, схватила сотрудника полиции за левую руку и укусила его за указательный палец отметили в сообщении

Дело передано в суд, амурчанке грозит до десяти лет лишения свободы.