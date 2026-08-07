На Сахалине мужчина избил сотрудницу полиции, которую вызвал сам Житель Корсакова на Сахалине нанес удары сотруднице полиции, которую вызвал сам

Москва7 авг Вести.Житель Корсакова 52 лет подозревается в нанесении телесных повреждений сотруднице правоохранительных органов, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 30 июля возле подъезда одного из домов по улице Парковой. Сотрудница полиции прибыла на вызов по сообщению о нарушении общественного порядка.

Находясь около входной двери, ведущей в подъезд дома, она предъявила законное требование фигуранту уголовного дела дать письменное объяснение по факту его обращения в полицию. В ответ на это мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, от дачи объяснений отказался. Будучи недовольным законными действиями сотрудницы полиции, злоумышленник незаконно толкнул её рукой в грудь, после чего нанес удар по руке. Впоследствии, пытаясь закрыть входную дверь, ведущую в подъезд дома, он нанес указанной дверью удар по руке потерпевшей, причинив ей физическую боль написали в пресс-службе

Ведется следствие.