Москва15 авгВести.Сорокалетняя жительница села Новокиевский Увал обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия и применении насилия в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в мессенджере МАХ.
Вечером 15 июня пьяная обвиняемая в ходе конфликта с супругом нанесла ему удар ножом в область поясницы, причинив тяжкий вред его здоровью.
Кроме того, на следующий день, 16 июня 2026 года, обвиняемая, продолжая злоупотреблять спиртными напитками, находясь на дворовой территории дома в селе Новокиевка, применила насилие в отношении находившейся при исполнении служебных обязанностей участкового уполномоченного полиции, схватив её за форменную одежду и причинив физическую больнаписали в ведомстве
Обвиняемая отправлена под арест. Ведется следствие.