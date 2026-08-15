Женщина ударила мужа ножом и применила насилие к полицейскому в Приамурье

Жительница Приамурья обвиняется в поножовщине и насилии в отношении полицейского Женщина ударила мужа ножом и применила насилие к полицейскому в Приамурье

Москва15 авг Вести.Сорокалетняя жительница села Новокиевский Увал обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия и применении насилия в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в мессенджере МАХ.

Вечером 15 июня пьяная обвиняемая в ходе конфликта с супругом нанесла ему удар ножом в область поясницы, причинив тяжкий вред его здоровью.

Кроме того, на следующий день, 16 июня 2026 года, обвиняемая, продолжая злоупотреблять спиртными напитками, находясь на дворовой территории дома в селе Новокиевка, применила насилие в отношении находившейся при исполнении служебных обязанностей участкового уполномоченного полиции, схватив её за форменную одежду и причинив физическую боль написали в ведомстве

Обвиняемая отправлена под арест. Ведется следствие.