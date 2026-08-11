Жительница ЕАО подозревается в нанесении ножевого ранения сожителю Пенсионерка из ЕАО нанесла удар ножом сожителю в ходе пьяной ссоры

Москва11 авг Вести.Сотрудники уголовного розыска города Облучье задержали 61-летнюю местную жительницу, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Информация о ножевом ранении, нанесенном 53-летнему местному жителю, поступила в полицию от медиков.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления была задержана ранее не судимая 61-летняя сожительница потерпевшего. Задержанная призналась в содеянном. С ее слов, в ходе совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, мужчина нанес ей телесные повреждения, а она схватила нож и нанесла один удар в область грудной клетки сожителю отметили в пресс-службе

Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.