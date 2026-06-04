Жительница ЕАО после конфликта со знакомой разбила топором окна в ее доме В ЕАО возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества

Москва4 июн Вести.В Облученском районе Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело, в нем обвиняется местная жительница, которая после конфликта разбила знакомой топором стеклопакеты в доме и повредила бытовую технику, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В дежурную часть полиции с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что, вернувшись домой, обнаружила разбитые окна, вскрытый замок, перевернутые шкафы и поврежденную бытовую технику.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества отмечается в сообщении

Стражи порядка установили личность подозреваемой, ею оказалась 25-летняя знакомая заявительницы. Она призналась, что после конфликта пришла к потерпевшей, когда той не было дома, схватила топор на крыльце, разбила им все стеклопакеты, затем вскрыла замок, проникла внутрь, перевернула мебель и сломала часть имущества.