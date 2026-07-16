Москва16 июлВести.Женщина разбила топором три машины в Балабанове, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило УМВД России по Калужской области.
Ранее в этот день в сети стали распространяться соответствующие видео. На кадрах видно, как вооруженная топором женщина бьет по легковым автомобилям, в том числе по лобовым стеклам.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту нарушения общественного порядка… Личность гражданки была установленаговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
По итогам проверки будет принято соответствующее решение.