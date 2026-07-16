Женщина разбила топором три машины в Балабанове в Калужской области Женщина разбила топором три машины в Балабанове, организована проверка

Москва16 июл Вести.Женщина разбила топором три машины в Балабанове, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило УМВД России по Калужской области.

Ранее в этот день в сети стали распространяться соответствующие видео. На кадрах видно, как вооруженная топором женщина бьет по легковым автомобилям, в том числе по лобовым стеклам.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту нарушения общественного порядка… Личность гражданки была установлена говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

По итогам проверки будет принято соответствующее решение.