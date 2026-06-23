Москва23 июнВести.В поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области вражеский беспилотник ударил по автомобилю, женщина получила акубаротравму, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.
Атаки беспилотников ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадала мирная жительницаговорится в публикации
В районной больнице раненой оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
У автомобиля разбиты стекла и задняя часть кузова
В результате многочисленных атак по различным населенным пунктам Белгородской области повреждены жилые дома, гаражи, хопостройки, социальные, коммерческие и инфраструктурные объекты, а также транспортные средства.