Москва27 июн Вести.Недовольная 65-летняя клиентка салона связи в Торжке сломала нос сотруднице. Об этом сообщило управление МВД России по Тверской области в MAX.

Согласно тексту публикации, пенсионерка пришла в салон за услугами, но осталась недовольна качеством обслуживания. Разозлившись, она схватила терминал безналичной оплаты с прилавка и бросила его в лицо сотрудницы, стоявшей напротив.

В результате 21-летняя девушка-менеджер получила травму носа. Потерпевшая обратилась за медпомощью говорится в сообщении ведомства

Полицейскому женщина позже призналась, что хотела выплеснуть гнев и не рассчитывала на такие серьезные последствия: терминал оказался тяжелым и попал в лицо сотруднице салона. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ.