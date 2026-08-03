Москва3 авг Вести.Жительница Свердловской области разгромила топором магазин из-за того, что ей не понравился взгляд продавца. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы судов региона.

По имеющимся данным, 1 февраля 2026 года подвыпившая Лариса, живущая в одном из поселков Серовского района, зашла в продуктовый магазин за новой порцией алкоголя. Вернувшись домой, она вдруг подумала о том, что продавец за прилавком "как-то не так" на нее посмотрела, и решила вернуться восстановить справедливость. Она взяла топор и устроила погром.

В магазине возмездие приняло форму погрома: витрины и холодильники пали жертвами женской решительности. Продавцы, испугавшись за свою жизнь, укрылись на складе говорится в сообщении

В итоге женщина причинила ущерб на сумму более 259 тысяч рублей.

К месту происшествия прибыли полицейские и задержали покупательницу. В суде Лариса признала вину, раскаялась и сама удивилась своему поведению. Она сказала, что не хотела никому причинить вред и что конфликта как такового не было.

Женщину признали виновной в хулиганстве и приговорили к принудительным работам на два с половиной года с удержанием 10% из заработной платы. Материальный ущерб удовлетворен частично – на сумму 159 439 рублей, причем ранее осужденная добровольно возместила потерпевшей 100 000 рублей. Суд также взыскал 50 000 в качестве компенсации морального вреда.