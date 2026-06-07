Москва7 июн Вести.Один из маркетплейсов обязали вернуть 139 000 рублей жительнице Москвы, дочь которой случайно оформила 102 товара. Об этом сообщает РИА Новости.

Ребенку москвички полтора года, она случайно нажала в приложении кнопку оформления заказа. В корзине на тот момент лежало 102 товара.

Женщина предприняла попытку отмены заказа, однако товары уже были переданы на сборку – ее просьба об отмене маркетплейсом была отклонена.

По истечении срока хранения доставленных в ПВЗ товаров торговая площадка списала с ее карты 139 000 рублей. Это привело к отрицательному балансу в ее личном кабинете.

Суд сторон длился несколько лет.

В результате списание средств было признано незаконным. Женщине вернули списанную сумму, а также в ее пользу взыскали компенсацию морального вреда, штраф и нотариальные расходы.