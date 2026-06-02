Калининградка отсудила деньги за сорванный из-за ошибки в паспорте отпуск Жительнице Калининградской области компенсировали убытки за сорванный отпуск

Москва2 июн Вести.В Калининградской области суд компенсировал убытки за сорванный отпуск женщине с ребенком, которые не смогли вылететь в Египет из-за ошибки в загранпаспорте. Об этом сообщается на сайте Калининградского областного суда.

Жительница Калининградской области в 2024 году купила тур в Египет для себя и своего сына — мальчика 2013 года рождения. За путёвку женщина заплатила 198 281 рубль.

Но мечтам об отдыхе не суждено было сбыться. В аэропорту на пограничном контроле сотрудник заметил ошибку в загранпаспорте. В графе "отчество" было написано "Серегеевна" вместо правильного "Сергеевна". Из‑за этой опечатки женщину не пустили за границу, а паспорт изъяли.

Расстроенная женщина решила добиться справедливости и обратилась в Центральный районный суд. Она потребовала возместить убытки и компенсировать моральный вред — как себе, так и своему сыну.

Суд рассмотрел дело и встал на сторону истицы.

Решением Центрального районного суда Российской Федерации в лице МВД России за счет казны РФ в пользу истицы Ц. взыскан ущерб в размере 198 281 рубля говорится в сообщении

Также истице выплатили 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 40 000 рублей — возмещение расходов на услуги юриста и 9 948 рублей — возврат уплаченной госпошлины.

Кроме того, суд постановил выплатить 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда её несовершеннолетнему сыну.