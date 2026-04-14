Суд в Петербурге взыскал с авиакомпании 100 тыс. руб. за ожог пассажирки

Петербурженка получила 300 тыс. руб. за пролитый на нее в самолете кипяток

Москва14 апр Вести.Выборгский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с авиакомпании "Уральские авиалинии" компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей в пользу пассажирки, на которую бортпроводница пролила кипяток, в результате чего образовался ожог, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент имел место 2 августа 2024 года. Пострадавшая пассажирка Лариса Плющий летела бортом "Уральских авиалиний" из Санкт-Петербурга в Сочи. После того как бортпроводница пролила на женщину кипяток, прямо на борту был составлен акт о случившемся. Женщине оказали первую помощь, а по прилете в Сочи вызвали сотрудников медицинской службы аэропорта, которые подтвердили термический ожог.

Плющий подала в авиакомпанию претензионное заявление, в результате страховая компания выплатила ей 200 тысяч рублей. Однако женщина посчитала, что этого мало, и обратилась в суд.

Суд взыскал с ОАО АК "Уральские авиалинии" в пользу Плющий компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей отмечается в публикации в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Перед принятием решения суд назначил медицинскую экспертизу, по результатам которой было установлено, что истица получила вред здоровью средней тяжести.