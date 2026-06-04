Москва4 июнВести.В Кемеровском области работницу одного из почтовых отделений осудили за покрытие недостачи пенсией пожилого мужчины. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.
Уголовное дело было заведено по статье о растрате. На почте была выявлена недостача, восполнить которую женщина решила за счет соцвыплат, положенных пенсионеру.
Сам мужчина находился в больнице и денег не получил.
Подсудимая вину признала частично, причиненный ущерб возместила в полном объеменаписано в канале прокуратуры в MAX
Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно.