В Кузбассе работница почты покрыла недостачу за счет пенсионера Работница почты в Кузбассе восполнила недостачу пенсией местного жителя

Москва4 июн Вести.В Кемеровском области работницу одного из почтовых отделений осудили за покрытие недостачи пенсией пожилого мужчины. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

Уголовное дело было заведено по статье о растрате. На почте была выявлена недостача, восполнить которую женщина решила за счет соцвыплат, положенных пенсионеру.

Сам мужчина находился в больнице и денег не получил.

Подсудимая вину признала частично, причиненный ущерб возместила в полном объеме написано в канале прокуратуры в MAX

Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно.