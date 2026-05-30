Москва30 маяВести.Жительница села в Советском районе Саратовской области потратила пенсию умершего отца, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД региона.
По данным ведомства, на банковский счет отца подозреваемой поступила пенсия 14500 рублей в следующем после его смерти месяце. По закону деньги подлежат возврату. Но женщина, имевшая доступ к счету родителя, потратила их. После того, как этот противоправный факт вскрылся, уполномоченное ведомство обратилось в полицию.
Возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества с банковского счета, а также электронных денежных средствотмечается в сообщении
Мера пресечения подозреваемой избрана в виде подписки о невыезде.