Дочь обвиняется в растрате пенсии своего умершего отца в Саратовской области На жительницу Саратовской области за растрату пенсии умершего отца завели дело

Москва30 мая Вести.Жительница села в Советском районе Саратовской области потратила пенсию умершего отца, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД региона.

По данным ведомства, на банковский счет отца подозреваемой поступила пенсия 14500 рублей в следующем после его смерти месяце. По закону деньги подлежат возврату. Но женщина, имевшая доступ к счету родителя, потратила их. После того, как этот противоправный факт вскрылся, уполномоченное ведомство обратилось в полицию.

Возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества с банковского счета, а также электронных денежных средств отмечается в сообщении

Мера пресечения подозреваемой избрана в виде подписки о невыезде.