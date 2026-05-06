Хабаровчанка обвиняется в краже у подруги денег, полученных за гибель сына в СВО

Хабаровчанка украла у подруги выплату за гибель сына на СВО Хабаровчанка обвиняется в краже у подруги денег, полученных за гибель сына в СВО

Москва6 мая Вести.Жительница Хабаровска предстанет перед судом за кражу у подруги денег, которые та получила после гибели сына в ходе специальной военной операции, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края в мессенджере МАХ.

В апреле 2026 года 38-летняя женщина попросила подругу одолжить ей деньги, зная, что та годом ранее получила выплату за гибель сына на СВО. Однако подруга фигурантке отказала.

Тогда злоумышленница, придя в гости к подруге, нашла в шкафу денежные средства в размере 880 тыс. рублей. В ходе обыска в квартире обвиняемой была обнаружена спрятанная часть ранее похищенных денежных средств в размере 610 тыс. рублей, которые она не успела потратить отметили в пресс-службе

Эти деньги вернули потерпевшей. Уголовное дело по статье о краже направлено в Краснофлотский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.