Женщина украла миллион рублей у матери погибшего участника СВО в Омской области

Жительница Омской области похитила миллион рублей у матери погибшего бойца СВО Женщина украла миллион рублей у матери погибшего участника СВО в Омской области

Москва8 июн Вести.У матери погибшего участника СВО украли миллион рублей в Омской области. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.

В преступлении обвинили 42-летнюю местную жительницу. Оказалось, что в феврале 2026 года она помогала соседям при переезде.

При транспортировке вещей она заметила в тумбочке мешочек с деньгами, уличила момент и похитила крупную сумму говорится в сообщении МВД

Потерпевшая и ее родственники искали сбережения среди своих вещей, думая, что они просто потерялись. Фигурантка же за короткое время успела потратить все деньги.

Суд наложил арест на имущество обвиняемой общей стоимостью 1,2 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.