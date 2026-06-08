Москва8 июнВести.У матери погибшего участника СВО украли миллион рублей в Омской области. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.
В преступлении обвинили 42-летнюю местную жительницу. Оказалось, что в феврале 2026 года она помогала соседям при переезде.
При транспортировке вещей она заметила в тумбочке мешочек с деньгами, уличила момент и похитила крупную суммуговорится в сообщении МВД
Потерпевшая и ее родственники искали сбережения среди своих вещей, думая, что они просто потерялись. Фигурантка же за короткое время успела потратить все деньги.
Суд наложил арест на имущество обвиняемой общей стоимостью 1,2 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.