В Омской области с дроппера взысканы деньги, похищенные у сына бойца СВО В Омске сыну погибшего на СВО бойца вернули похищенную выплату

Москва4 июн Вести.В Омской области прокуратура Таврического района в судебном порядке взыскала с дроппера денежные средства, которые были похищены у сына погибшего бойца СВО. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.

По материалам следствия, студент из Омска заявил, что мошенники обманным путем похитили у него выплату, которую он получил после гибели отца в зоне проведения СВО.

Установлено, что в конце 2025 г. молодой человек… под предлогом сохранения денежных средств перевел на продиктованные мошенниками счета более 1 миллиона рублей, являющихся социальной выплатой от государства за гибель отца

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве. В ходе проведения расследования была установлена личность владельца одного из счетов. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с него похищенную у пострадавшего сумму. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.