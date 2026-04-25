На Урале мошенники похитили у сына погибшего бойца СВО почти 4 млн рублей

Дело возбудили после похищения почти 4 млн у сына погибшего бойца СВО На Урале мошенники похитили у сына погибшего бойца СВО почти 4 млн рублей

Москва25 апр Вести.На Южном Урале расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стал сын погибшего в зоне проведения специальной военной операции бойца.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области, в полицию обратился 18-летний местный житель.

Злоумышленники обманным путем лишили его 3,8 миллионов рублей говорится в сообщении

По словам пострадавшего, мошенники использовали схему со "взломом" аккаунта в Госуслугах и вынудили его перечислить на "безопасный счет" денежные средства, предварительно их обналичив.