Житель Пензы отдал мошенникам около 7 млн, полученные после гибели отца на СВО

Мошенники выманили 7 млн рублей у пензенца, чей отец погиб на СВО Житель Пензы отдал мошенникам около 7 млн, полученные после гибели отца на СВО

Москва24 июн Вести.Житель Пензы 2007 года рождения перевел мошенникам около 7 миллионов рублей, которые он получил после гибели своего отца в зоне СВО, сообщает региональный главк МВД России в Telegram-канале.

Молодой человек обратился в полицию.

По его словам, злоумышленники под предлогом получения социальной выплаты за погибшего родственника заставили перевести данную сумму отмечается в публикации

Обманутый парень также рассказал, что по указанию телефонных собеседников он сфотографировал могилы недавно захороненных бойцов, погибших на СВО, чтобы видно было персональные данные. Фотографии он отправил туда, куда ему велели.

Полицейские считают, что персональные данные погибших бойцов будут использоваться аферистами для мошеннических действий.