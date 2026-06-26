Жителей новых регионов РФ предупредили о схеме мошенничества с "выплатой" KP.RU: мошенники придумали схему с "выплатой" для жителей новых регионов

Москва26 июн Вести.Жители новых регионов могут столкнуться с похищением персональных данных из-за новой мошеннической схемы, связанной с оформлением якобы новой выплаты, сообщает KP.RU со ссылкой на собственное расследование.

В соцсетях появились сообщения, что телеграм-бот ПСБ банка начал прием обращений на единоразовую выплату. Указывается, что подать заявление могут военнослужащие, члены семей военнослужащих, жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, граждане Российской Федерации говорится в сообщении

Однако официального подтверждения данных о такой выплате на сайте кредитной организации и в корпоративных каналах нет, а власти, например, Херсонской области предупредили, что подобная схема — фейк.

Мошенники дают ссылку на фейковый бот, жертва переходит и сама вводит свои данные; как эти сведения используются дальше, неизвестно (в том числе для звонков с целью вымогания денег через угрозы или обман) добавляет издание

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у жителя Пензы около 7 миллионов рублей, которые он получил после гибели своего отца в зоне СВО.