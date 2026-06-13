Москва13 июн Вести.Аферисты запустили новую волну обмана, предлагая гражданам фиктивную семейную выплату. Чтобы "деньги не сгорели", жертв убеждают срочно перейти по фишинговой ссылке, которая визуально копирует портал "Госуслуги" или сайт Социального фонда России. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Мошенники запускают волну звонков, рассылку sms и распространение фишинговых ссылок, визуально копирующих портал госуслуг или СФР. Жертвам (родителям) сообщают, что им одобрена "новая ежегодная" семейная выплата", — пояснили в "Мошеловке".

Под видом верификации счета или формирования электронного заявления злоумышленники выманивают код из sms, после чего получают доступ к личному кабинету "Госуслуг" или напрямую крадут деньги со счетов. Целевая аудитория схемы — семьи с двумя и более детьми.

Злоумышленники активно используют реальный инфоповод: с 1 июня 2026 года Социальный фонд действительно начал прием заявлений на возврат части НДФЛ (снижение ставки с 13% до 6%) для таких семей. В "Мошеловке" напоминают: официальные выплаты оформляются только через верифицированный кабинет "Госуслуг", МФЦ или отделения Соцфонда.