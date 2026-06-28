Москва28 июн Вести.Злоумышленники отправляют родителям сообщения от имени администрации образовательного учреждения и просят оформить краткосрочную платную страховку на ребенка или предлагают детскую выплату от "Госуслуг" или Минтруда, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Родителям в школьных и детсадовских чатах (либо через таргетированную рассылку) приходят сообщения якобы от администрации образовательного учреждения. В них говорится, что для участия ребенка в праздничных массовых мероприятиях (концерты, городские фестивали) в связи с "новыми требованиями безопасности 2026 года" необходимо оформить краткосрочную платную страховку на ребенка отметили в пресс-службе

К сообщениям аферисты прикрепляют фишинговую ссылку.

В "Мошеловке" рекомендуют перепроверять любую информацию о сборах лично у классного руководителя или руководства детского сада.