Москва9 авгВести.Мошенники придумали новую схему похищения данных россиян. Граждан пугают подозрительными операциями по счетам их детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Родителям рассылают массовые фишинговые сообщения о якобы подозрительных операциях по картам их детей-подростков с требованием срочно пройти верификацию через прикрепленную ссылку. Ссылка ведет на поддельный онлайн-сервис, якобы предоставляющий "мгновенный доступ к выпискам несовершеннолетнихговорится в сообщении
При этой верификации от родителей требуют загрузить сканы паспортов, свидетельств о рождении и ввести данные для авторизации от мобильного банкинга. Полученные сведения аферисты используют для похищения средств уже со счетов взрослых или оформления на них кредитов.
В связи с этим эксперты "Мошеловки" рекомендуют не загружать фотографии паспортов и других личных документов на незнакомые интернет-ресурсы.
Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать с россиян деньги под видом экстрасенсов в социальных сетях.