Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с детскими счетами "Мошеловка": мошенники присылают SMS о подозрительных операциях по картам детей

Москва9 авг Вести.Мошенники придумали новую схему похищения данных россиян. Граждан пугают подозрительными операциями по счетам их детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Родителям рассылают массовые фишинговые сообщения о якобы подозрительных операциях по картам их детей-подростков с требованием срочно пройти верификацию через прикрепленную ссылку. Ссылка ведет на поддельный онлайн-сервис, якобы предоставляющий "мгновенный доступ к выпискам несовершеннолетних говорится в сообщении

При этой верификации от родителей требуют загрузить сканы паспортов, свидетельств о рождении и ввести данные для авторизации от мобильного банкинга. Полученные сведения аферисты используют для похищения средств уже со счетов взрослых или оформления на них кредитов.

В связи с этим эксперты "Мошеловки" рекомендуют не загружать фотографии паспортов и других личных документов на незнакомые интернет-ресурсы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать с россиян деньги под видом экстрасенсов в социальных сетях.