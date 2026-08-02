МВД: мошенники создают цифровые досье из данных россиян в соцсетях

Мошенники собирают досье на россиян, просматривая их страницы в соцсетях МВД: мошенники создают цифровые досье из данных россиян в соцсетях

Москва2 авг Вести.Мошенники собирают информацию из социальных сетей и мессенджеров, формируя цифровые досье для дальнейших атак на пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Отмечается, что для быстрого построения доверия злоумышленники активно используют методы социальной инженерии. В частности, мошенники могут вступать в прямой диалог с потенциальными жертвами.

Преступники также целенаправленно собирают сведения, размещенные пользователями в личных профилях и на страницах, формируя так называемое цифровое досье. Эта информация служит основой для адресных атак отметили сотрудники ведомства

Заранее собранная персональная информация из аккаунтов российских пользователей повышает убедительность мошеннических схем.

Ранее сообщалось, что в летний период фейковые вакансии и предложения легкого заработка стали самыми распространенными схемами обмана детей. Мошенники могут попросить оформить анкету с персональными данными или оплатить взнос.