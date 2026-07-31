МВД: число преступлений через соцсети и мессенджеры сократилось на 58%

В МВД фиксируют резкое сокращение числа преступлений с мессенджерами и соцсетями МВД: число преступлений через соцсети и мессенджеры сократилось на 58%

Москва31 июл Вести.За первые 6 месяцев 2026 года в России зафиксировано 98 тыс. преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров. Это на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что среди наиболее частых схем — фишинговые ссылки и выманивание смс-кодов для получения доступа к аккаунтам. Получив контроль над профилем, мошенники рассылают от имени владельца просьбы о деньгах или вредоносные ссылки.

Также распространено создание фейковых аккаунтов, копирующих страницы руководителей организаций, чиновников и сотрудников образовательных учреждений. Такие поддельные учетные записи используют для целевых атак на работников компаний, пояснили в МВД.