Москва29 июлВести.С начала 2026 года органами внутренних дел зарегистрировано свыше 24 тыс. случаев использования мессенджера Telegram мошенниками для совершения дистанционных хищений. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным ведомства, злоумышленники активно используют Telegram для подготовки и совершения различных преступлений.
В МВД подчеркнули, что мессенджер применяется при бесконтактном сбыте наркотиков, незаконной торговле оружием и поддельными документами, проведении кибератак, незаконном сборе и распространении персональных данных, а также для анонимной рассылки ложных сообщений о готовящихся террористических атаках.
С начала этого года органами внутренних дел уже зарегистрировано более 24 тысяч фактов использования мессенджера мошенниками при совершении дистанционных хищенийговорится в сообщении ведомства