В МВД заявили о 24 тыс. фактов использования Telegram для дистанционных хищений

МВД заявило о 24 тыс. фактов использования Telegram для дистанционных хищений В МВД заявили о 24 тыс. фактов использования Telegram для дистанционных хищений

Москва29 июл Вести.С начала 2026 года органами внутренних дел зарегистрировано свыше 24 тыс. случаев использования мессенджера Telegram мошенниками для совершения дистанционных хищений. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники активно используют Telegram для подготовки и совершения различных преступлений.

В МВД подчеркнули, что мессенджер применяется при бесконтактном сбыте наркотиков, незаконной торговле оружием и поддельными документами, проведении кибератак, незаконном сборе и распространении персональных данных, а также для анонимной рассылки ложных сообщений о готовящихся террористических атаках.