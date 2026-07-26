МВД: ущерб от преступлений в РФ за полгода достиг рекордных 444 млрд рублей

Ущерб от преступлений в РФ за полгода оценили в 444 млрд рублей МВД: ущерб от преступлений в РФ за полгода достиг рекордных 444 млрд рублей

Москва26 июл Вести.Ущерб от преступлений, совершенных в России в первые шесть месяцев 2026 года, достиг 444 млрд рублей. Это самый большой показатель за последние годы, следует из материалов МВД России, выдержки из которых цитирует ТАСС.

Ущерб от преступлений (по предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам) составил 444,3 млрд рублей говорится в материалах ведомства

В министерстве уточнили, что основная часть причиненного ущерба – 94,9% – приходится на преступления в городах и поселках городского типа.

Отмечается, что этот показатель стал самым большим с 2023 года. Тогда ущерб от преступлений за первые шесть месяцев составил 284 млрд рублей, в 2022 – 494 млрд рублей, в 2024 – 284 млрд рублей, а в 2025 – 429 млрд рублей. При этом число жертв преступлений сократилось на 27% – до 11,2 тыс. человек.

В основном ущерб был причинен в результате совершения экономических преступлений – почти 327 млрд рублей. На IT-преступления приходится свыше 83 млрд рублей.

При этом число IT‑преступлений в России за шесть месяцев 2026 года (почти 253 тысячи) стало наименьшим результатом с начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин сообщил, что дропперство как участие в схемах по выводу похищенных денег через банковские карты постепенно сходит на нет.