В России сократилось число операций с участием дропперов Росфинмониторинг: число дропов за первое полугодие снизилось на 15 процентов

Москва20 июл Вести.В Росфинмониторинге заявили о снижении числа дропов за первую половину 2026 года на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Согласно статистике, объем подозрительных операций с участием дропперов сократился на 60%, сообщает РИА Новости.

Также в ведомстве напомнили о новых мерах, вводимых федеральным законом № 210-ФЗ, направленных на борьбу с вовлечением физических лиц в дропперские схемы. Так, с 1 сентября 2026 года банки обязаны передавать в единую систему учета платежных карт информацию о номерах и типах карт, а также ИНН их владельцев, включая данные о картах, использование которых было прекращено.

Кроме того, устанавливается ограничение на количество банковских карт: с 1 сентября 2027 года одному физическому лицу разрешается иметь не более 20 карт в целом по всем кредитным организациям.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что дропперство в России как вид преступления практически сошло на нет после введения уголовного наказания и проведения разъяснительной работы с гражданами.