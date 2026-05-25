Бакина: доля Visa и Mastercard в России снизилась до менее чем 17% за 4-5 лет

Доля карт Visa и Mastercard на российском рынке снизилась до менее чем 17% Бакина: доля Visa и Mastercard в России снизилась до менее чем 17% за 4-5 лет

Москва25 мая Вести.Доля карт Visa и Mastercard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за 4-5 лет. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина.

Она отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка.

Они не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК (Национальная система платежных карт. – Прим. ред.) при этом несет издержки на поддержку этих карт заявила Бакина

Она подчеркнула, что за последние 4-5 лет банки постепенно замещают их на другие инструменты и на карты, в том числе платежной системы "Мир", которые сейчас обладают более широким функционалом в отличие от зарубежных карт.

Ранее россиян призвали срочно заменить карты Visa и Mastercard. По данным агентства "Прайм", которое ссылается на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, они хуже защищены от мошенников.