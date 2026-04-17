Москва17 апр Вести.С 21 апреля 2026 года карты платежной системы Mastercard, выпущенные Альфа-банком и Белгазпромбанком Белоруссии, перестанут функционировать в 31 европейской стране. Кроме того, ограничения коснутся и онлайн-операций с использованием этих карт, если интернет-сервисы зарегистрированы за пределами Белоруссии. Об этом сообщили сами банки.

В связи с предстоящими неудобствами, Альфа-банк объявил об отмене комиссии за снятие наличных в любом банкомате для своих клиентов. Эта мера будет действовать до 17 июня 2026 года. Напомним, что карты Visa и Mastercard, несмотря на уход из России, продолжают действовать на территории РФ, однако срок действия их сертификатов безопасности истек 1 января 2025 года.