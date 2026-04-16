Банки отключили от сервиса проверки клиентских паспортов Ъ: российские банки второй день отключены от сервиса проверки паспортов клиентов

Москва16 апр Вести.Второй день подряд российские банки не могут получить доступ к сервису проверки подлинности паспортов своих клиентов. От этой базы данных их отключило МВД, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Речь идет о сервисе, который работал через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Он перестал работать 15 апреля. Основные проблемы возникают при онлайн-обслуживании, в том числе при выдаче онлайн-кредитов.

Банки на сегодняшний день отключены от СМЭВ, данное отключение носит характер технического сбоя, и мы ожидаем возобновления, сразу как ответственное ведомство его устранит цитирует издание председателя совета директоров Первоуральскбанка Махаила Брюханова

Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин в свою очередь отметил, что от сервиса отключили даже те банки, у которых есть все необходимые аттестаты. По его мнению, причиной этому стал технический сбой на стороне МВД. Минцифры подтвердило, что СМЭВ работает исправно, проблемы связаны с управлением доступом.

Мы готовим обращение в Банк России, чтобы регулятор хотя бы на уровне разъяснения прояснил порядок действий для легитимного выхода из ситуации сказал он

Собеседник издания предположил, что одним из таких выходов может стать разрешение использовать данные из цифрового профиля гражданина. Также можно будет рассмотреть возможность косвенного подтверждения личности клиента по результатам проверки связи его паспорта и другого идентификатора в других ведомствах.