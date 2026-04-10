Москва10 апр Вести.Банк России 10 апреля отозвал лицензию у московского "Банка РМП". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Причинами стали нарушения федеральных законов и требований ЦБ, а также несоблюдение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе говорится в сообщении ЦБ

В регуляторе подчеркнули, что руководство банка не предпринимало мер для пресечения этой деятельности.

ЦБ также аннулировал лицензию банка на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ.

Кроме того, в пресс-релизе уточняется, что "Банк РМП" является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики получат свои средства обратно.

В январе 2026 года Центробанк отозвал лицензию у "Нового Московского банка" за проведение операций с признаками мошенничества.