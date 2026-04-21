Депутат Плякин предложил выпускать банковские карты без номеров и CVV

Москва21 апр Вести.В России предложили выпускать "чистые" банковские карты — без номера и CVV на обратной стороне. Инициатива должна помочь в борьбе с финансовым мошенничеством.

Соответствующее обращение направил руководству Центробанка РФ депутат Госдумы Владимир Плякин, пишет Life. По его словам, злоумышленники часто используют данные с украденных или потерянных карт для вывода средств.

"Чистая" карта полностью лишает нашедшего или злоумышленника такой возможности, при этом никак не ограничивая удобство использования для самого клиента пояснил парламентарий

Ранее в Центробанке РФ заявили, что в ближайшие пять лет наличные и банковские карты не исчезнут.